A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Joice Hasselmann diz que Michelle foi amante de Bolsonaro; vídeo

Ex-deputada fez declarações em podcast.

Por Fernanda Pereira

02/09/2025 às 08:01 - Atualizado em 02/09/2025 às 08:04

Ver resumo

Foto: reprodução

Notícias do Brasil  – A ex-deputada federal Joice Hasselmann (Podemos) fez novas acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua família durante entrevista ao Content Podcast, divulgada na última quarta-feira (27). Ex-aliada do ex-mandatário, Joice afirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro teria sido amante de Bolsonaro quando ele ainda era casado com Ana Cristina Valle, mãe de Jair Renan.

PUBLICIDADE

Segundo ela, “em Brasília, todo mundo sabe” que o relacionamento começou antes do casamento oficial, em 2007. Joice também classificou a imagem pública de Michelle como uma “farsa” e fez ataques à família da ex-primeira-dama.

PUBLICIDADE

Caso de 2021

A ex-deputada ainda voltou a alegar que foi vítima de uma agressão orquestrada pela família Bolsonaro em julho de 2021. Na época, Joice disse ter acordado com fraturas no rosto e na coluna em seu apartamento funcional em Brasília.

A investigação da Polícia Legislativa concluiu que as lesões teriam sido causadas por uma queda e descartou a presença de terceiros no local, após análise das câmeras de segurança. Joice, no entanto, sustenta até hoje que foi atacada e chegou a citar nomes ligados ao governo Bolsonaro, mas sem apresentar provas.

Leia mais: Um brinde a você, diz Joice Hasselmann ao ironizar Zambelli após condenação e fuga

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Polícia

Mulher grávida perde o bebê durante tiroteio no interior do Amazonas

Jailson Oliveira da Silva é preso após disparos em meio à multidão.

há 10 minutos

Manaus

Mãe desmaia ao reconhecer corpo do filho motociclista morto em acidente em Manaus; Veja

Saulo Santos, de 21 anos, deixa duas filhas; ele foi atingido por carro que fazia manobra irregular.

há 28 minutos

Meio Ambiente

Amazônia registra agosto com menor número de queimadas da história

Redução também foi observada em outros biomas; país teve queda de 62% no uso do fogo em 2025.

há 47 minutos

Manaus

Motociclista de 21 anos morre após colisão com carro na avenida Torquato Tapajós, em Manaus

Motorista que causou acidente abandonou veículo e tentou fugir; polícia prendeu suspeito após ação de motociclistas.

há 1 hora

Política

Sem consenso, Senado retoma discussão sobre mudanças na Lei da Ficha Limpa

Projeto quer reduzir prazos de inelegibilidade e beneficiar políticos como José Roberto Arruda e Eduardo Cunha.

há 1 hora