Joice Hasselmann diz que Michelle foi amante de Bolsonaro; vídeo

Notícias do Brasil – A ex-deputada federal Joice Hasselmann (Podemos) fez novas acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua família durante entrevista ao Content Podcast, divulgada na última quarta-feira (27). Ex-aliada do ex-mandatário, Joice afirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro teria sido amante de Bolsonaro quando ele ainda era casado com Ana Cristina Valle, mãe de Jair Renan.

Segundo ela, “em Brasília, todo mundo sabe” que o relacionamento começou antes do casamento oficial, em 2007. Joice também classificou a imagem pública de Michelle como uma “farsa” e fez ataques à família da ex-primeira-dama.

Caso de 2021

A ex-deputada ainda voltou a alegar que foi vítima de uma agressão orquestrada pela família Bolsonaro em julho de 2021. Na época, Joice disse ter acordado com fraturas no rosto e na coluna em seu apartamento funcional em Brasília.

A investigação da Polícia Legislativa concluiu que as lesões teriam sido causadas por uma queda e descartou a presença de terceiros no local, após análise das câmeras de segurança. Joice, no entanto, sustenta até hoje que foi atacada e chegou a citar nomes ligados ao governo Bolsonaro, mas sem apresentar provas.

