Joice Hasselmann rebate ação judicial de Michelle Bolsonaro: “Ela não pode apagar seu passado”

Notícias do Brasil – A ex-deputada federal Joice Hasselmann (Podemos) comentou nesta terça-feira (30) a ação judicial movida pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por suposta difamação. O processo se refere a declarações feitas por Joice durante participação no programa “Content Podcast”, em que teria feito afirmações ofensivas sobre Michelle, incluindo acusações de envolvimentos pessoais e críticas ao seu caráter.

A gravação completa do programa continua disponível no YouTube e circula por outras redes sociais. De acordo com os advogados de Michelle Bolsonaro, o conteúdo é difamatório e solicita indenização por danos morais de R$ 20 mil e a retirada imediata do vídeo da plataforma. Um pedido de liminar para exclusão do conteúdo, no entanto, foi recentemente negado. O processo tramita na Justiça do Distrito Federal.

Em suas redes sociais, Joice afirmou:

“Aqui na França, fiquei sabendo que a Micheque Bolsonaro está me processando porque falei algumas — apenas algumas — verdades sobre ela, uma mulher que é uma farsa, um horror.”

Ela também ressaltou:

“O choro é livre. Michelle, a mulher do condenado Jair Bolsonaro, não pode apagar seu passado. Até acredito que as pessoas podem mudar, mas o passado é imutável.”

A ex-parlamentar ainda criticou os bens recebidos pela ex-primeira-dama e questionou a moralidade do processo. Segundo Joice, o episódio evidencia que “a Justiça vai fazer seu papel”, reforçando seu posicionamento crítico à família Bolsonaro.

O caso evidencia a tensão crescente entre figuras públicas e ex-aliados, enquanto o debate sobre liberdade de expressão e limites da difamação segue em pauta na sociedade e na Justiça brasileira.