Jornalista chora ao sofrer ataques por desmentir Globo em caso de doações para o RS

O departamento de jornalismo do SBT emitiu uma nota oficial reafirmando seu compromisso com a veracidade das informações veiculadas e esclarecendo sua postura diante das notícias sobre as multas aplicadas a caminhões que transportavam ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul, tema recentemente noticiado pela emissora.

Em resposta a críticas da GloboNews e à acusação de disseminação de fake news pelo influenciador Pablo Marçal, o SBT assegurou que seu departamento jornalístico é orientado pela responsabilidade com a informação e a sociedade, ressaltando não produzir ou divulgar inverdades com o intuito de politizar qualquer assunto tratado pela equipe de jornalismo.

PUBLICIDADE

Especificamente sobre a tragédia que assola o Sul do país, o SBT destacou sua postura de serviço de utilidade pública ao divulgar todas as ações de auxílio às vítimas e os canais oficiais de doação. Durante esse trabalho, a equipe de reportagem constatou obstáculos oficiais ao trânsito de caminhões com doações, fato que foi retratado como um alerta às autoridades.

A emissora afirmou que a informação veiculada foi confirmada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e que a exposição do problema resultou na suspensão das multas aplicadas aos caminhões.

O comunicado também reforçou o compromisso do jornalismo do SBT em ser um canal de apoio à população local, divulgando todas as formas de auxílio disponíveis. A empresa enfatizou que sua cobertura não possui nenhum viés político, sendo guiada pela busca da verdade e do serviço à sociedade.

PUBLICIDADE

Redação AM POST