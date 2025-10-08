Jornalista é brutalmente espancada pelo namorado em hotel de luxo

Notícias do Brasil – Uma jornalista de 29 anos foi agredida pelo namorado, um publicitário, dentro do elevador de um hotel de luxo em Palmas (TO) na tarde de sexta-feira (3). O ataque resultou em ferimentos visíveis no rosto da vítima, que ficou sangrando.

Imagens das câmeras de segurança do hotel mostram o homem tentando impedir a entrada da companheira no elevador, puxando-a.

Em outro registro, a jornalista aparece com o rosto ferido, enquanto o agressor tenta limpar o sangue com a própria camiseta. A cena é alarmante, com a vítima tentando estancar o fluxo de sangue do nariz, enquanto o agressor se aproxima, parecendo beijá-la.

A Polícia Militar do Tocantins foi acionada e encontrou a jornalista escondida em uma sala atrás da recepção do hotel.

De acordo com relatos, as agressões começaram no quarto após o casal retornar de uma festa. O publicitário, aparentemente embriagado, alegou que a vítima o havia mordido e quebrado objetos, afirmando que a situação foi provocada por ciúmes.

Ambos foram levados à Central de Atendimento à Mulher (CAM). A Secretaria de Segurança Pública informou que a investigação está em andamento. O publicitário foi preso, mas liberado após uma audiência de custódia.

A defesa do agressor emitiu uma nota destacando que o processo está sob análise da Justiça e que, por isso, não comentarão sobre o mérito do caso, reafirmando a presunção de inocência.