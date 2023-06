Jornalista Marcos Uchôa mente sobre audiência de videocast de Lula

O jornalista Marcos Uchôa, ex-funcionário da da Rede Globo e atual contratado da TV Brasil, mentiu descaradamente na última terça-feira, 13, ao falar inflar números da audiência do videocast de estreia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em entrevista ao portal UOL, Uchôa afirmou que a audiência do programa chegou à casa do milhão. “Acho que tinha 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos, simultâneas”, disse o jornalista. Ele, porém, foi confrontado pela apresentadora Fabíola Cidral, que falou em 6 mil acessos simultâneos ao videocast. Com isso, o ex-Globo recuou. “Não fui eu que pesquisei”, confidenciou. “Eu estava ouvindo umas pessoas falarem isso. Não sei da onde que tiraram. Perdoem aí.”

Na sequência da entrevista ao UOL, Uchôa, contudo, demonstrou entusiasmo com o potencial de audiência do programa de estreia do petista na internet. “Números bons vão chegar quando as pessoas assistirem no YouTube depois”, afirmou o jornalista.

https://twitter.com/mendlowicz/status/1668739128622563331

A verdadeira audiência do videocast de Lula

Os números do videocast de Lula não chegaram nem perto da audiência aguardada pelo jornalista. No YouTube, a produção registra, nesta quinta-feira (15) 155 mil visualizações na plataforma de vídeos, no canal oficial do presidente.

Marcos Uchôa deixou a Rede Globo de Televisão em novembro de 2021. Fora da emissora, ele esboçou lançar candidatura a deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro no pleito do ano passado. Dois meses antes da eleição, ele desistiu de disputar o cargo. Em março deste ano, o jornalista foi contratado pela TV Brasil, emissora pública gerida diretamente pelo governo federal — ou seja, um canal bancado pelos contribuintes.

*Com informações da Revista Oeste