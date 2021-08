Jornalista Oswaldo Eustáquio diz que vai denunciar STF na Corte Internacional

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O jornalista Oswaldo Eustáquio, preso no ano passado por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou no Twitter que vai para Costa Rica denunciar o STF na Corte Internacional pela prisão do deputado federal Daniel Silveira e os abusos dos magistrados.

“Neste domingo estou embarcando para Costa Rica denunciar o STF na Corte Internacional pela prisão de Daniel Silveira e os abusos desses ministros. E 7 de setembro é basta!”, escreveu ele.

Silveira havia sido preso em fevereiro por ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Desde março, foi autorizado a cumprir prisão domiciliar, mas foi preso novamente em 24 de junho , após violar o monitoramento eletrônico por 30 vezes e descumprir a ordem de pagamento de fiança de R$ 100 mil imposta a ele pelo ministro da Corte Alexandre de Moraes.

Atualmente, o deputado está preso no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Rio, em Niterói.

Acostumado a publicar conteúdos sobre política nas redes sociais, o jornalista Oswaldo Eustáquio percebeu sua vida mudar completamente há mais de um ano, em junho de 2020, quando foi preso pela primeira vez em decorrência do inquérito. De acordo com o Supremo, ele seria alvo da investigação por violar a Lei de Segurança Nacional ao, supostamente, defender uma ruptura institucional — o que nega a defesa do jornalista.