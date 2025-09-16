‘Jota’, hacker que ameaçou Felca, é preso por compartilhar materiais de pedofilia e nazismo

Notícias do Brasil – Nesta terça-feira, 16, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu um hacker de 26 anos, conhecido pelo codinome “Jota”.

Ele é suspeito de ser a principal fonte de vazamento de dados sensíveis de sistemas governamentais e de segurança pública, incluindo informações da Polícia Federal (PF). O hacker teria utilizado essas informações para ameaçar o youtuber Felca.

A detenção ocorreu durante a terceira fase da Operação Medici Umbra, chamada “A Fonte”. As investigações indicam que Jota tinha acesso a sistemas críticos da PF, incluindo dados sobre investigações, reconhecimento facial e controle de voos domésticos e internacionais.

O esquema criminoso revelado pelas apurações mostra uma clara divisão de tarefas: Jota invadia os sistemas, enquanto painelistas adquiriam e revendiam as informações em grupos de Telegram.

Os golpistas, por sua vez, utilizavam esses dados para perpetrar fraudes em diversos estados. Jota cobrava cerca de R$ 1 mil por cada cliente, e um painelista conhecido como “Menor” gerenciava mais de 200 grupos, faturando até R$ 10 mil mensalmente.

Além disso, Jota é acusado de liderar um grupo que usava dados vazados para cometer crimes digitais, compartilhar arquivos de pedofilia e fazer apologia ao nazismo.

A operação resultou em prisões em três estados, incluindo Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. As investigações continuam a desmascarar redes de hackers que exploravam dados pessoais de milhões de brasileiros.