A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

‘Jota’, hacker que ameaçou Felca, é preso por compartilhar materiais de pedofilia e nazismo

Suspeito era a principal fonte de informações sensíveis de sistemas governamentais.

Por Marcia Jornalist

16/09/2025 às 08:44 - Atualizado em 16/09/2025 às 08:46

Ver resumo

Notícias do Brasil – Nesta terça-feira, 16, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu um hacker de 26 anos, conhecido pelo codinome “Jota”.

PUBLICIDADE

Ele é suspeito de ser a principal fonte de vazamento de dados sensíveis de sistemas governamentais e de segurança pública, incluindo informações da Polícia Federal (PF). O hacker teria utilizado essas informações para ameaçar o youtuber Felca.

A detenção ocorreu durante a terceira fase da Operação Medici Umbra, chamada “A Fonte”. As investigações indicam que Jota tinha acesso a sistemas críticos da PF, incluindo dados sobre investigações, reconhecimento facial e controle de voos domésticos e internacionais.

O esquema criminoso revelado pelas apurações mostra uma clara divisão de tarefas: Jota invadia os sistemas, enquanto painelistas adquiriam e revendiam as informações em grupos de Telegram.

PUBLICIDADE

Os golpistas, por sua vez, utilizavam esses dados para perpetrar fraudes em diversos estados. Jota cobrava cerca de R$ 1 mil por cada cliente, e um painelista conhecido como “Menor” gerenciava mais de 200 grupos, faturando até R$ 10 mil mensalmente.

LEIA MAIS: Motociclista suspeito de assalto morre em perseguição policial na Zona Centro-Oeste de Manaus

Além disso, Jota é acusado de liderar um grupo que usava dados vazados para cometer crimes digitais, compartilhar arquivos de pedofilia e fazer apologia ao nazismo.

A operação resultou em prisões em três estados, incluindo Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. As investigações continuam a desmascarar redes de hackers que exploravam dados pessoais de milhões de brasileiros.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Amazonas

Silas Câmara chama operação da PF em Manicoré de “criminosa” e emite repúdio

O episódio ocorreu no Porto da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, justamente no dia da celebração da padroeira da cidade.

há 5 minutos

Meio Ambiente

Universalização do saneamento na Amazônia pode gerar R$ 330 bilhões

Estudo aponta ganhos em saúde, produtividade e meio ambiente.

há 14 minutos

Brasil

Pastor é preso após estuprar fiéis durante “ritual de exorcismo”

Líder religioso usava posicionamento para coagir fiéis.

há 35 minutos

Brasil

Moraes autoriza Tarcísio a visitar Bolsonaro

A visita está marcada para o dia 29 de setembro, com horário permitido entre 9h e 18h.

há 46 minutos

Amazonas

Incêndio destrói casas e deixa moradores desabrigados no interior do Amazonas; Veja

Não há vítimas.

há 1 hora