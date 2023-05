Jovem ‘adivinha’ que vai ser pedida em casamento e viraliza em rede social

Uma empreendedora Anne Peres, ao se arrumar para começar o dia, em 28 de abril, pensou “como seria acordar noiva amanhã?”. A jovem, de 24 anos, não sabia que em algumas horas seu namorado, Lucas Vieira, iria fazer o tão sonhado pedido de casamento – mas “intuiu” que algo estava por acontecer.

Desconfiada, ela fez um vídeo antes de se encontrar com amigos e com o namorado para uma sessão de fotos. Na gravação publicada em uma rede social, Anne afirmou que sentia que seria pedida em casamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao postar o vídeo da “adivinhação” do pedido de casamento em suas redes sociais, a postagem viralizou. Foram mais de 1,1 milhão de contas alcançadas, 186.600 curtidas, 482 comentários, 7.507 salvos e 3.226 compartilhamentos.

Ao g1, Anne contou que sentiu que o namorado estava com “cara de noivo” e de “pai de família”. Ela falou que estava nervosa e que desconfiou da situação, que foi planejada pelo namorado.

“Não percebi nada, porque ele é muito ator, não fica nervoso, pessoa difícil de ler, eu só senti”, diz Anne.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

‘Lindica, quer casar comigo?’

O plano, que contou com o apoio de quatro amigos do casal, consistiu em encenar uma sessão de fotos para promoção de um espaço de eventos localizado no Park Way, no Distrito Federal. Anne e Lucas já tinham participado de outros vídeos e fotos como modelos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, ao chegar no local, uma das amigas de Anne escolheu um vestido branco para ela usar. Na hora de posar sozinha, a jovem lembra que estava nervosa e que ouviu as orientações do amigo fotógrafo para olhar para o lado. Atrás dela, Lucas apareceu com um buquê de flores e o anel de noivado.

“Lindica, quer casar comigo?” foi a única coisa que Lucas conseguiu falar no momento da surpresa.

Um “sim” feliz foi dito por Anne que tremia de emoção com o pedido. “Eu fiquei com muita vergonha, mesmo esperando, quando eu vi ele de joelhos, eu fiquei muito nervosa. Mesmo tendo uma sensação de que iria acontecer, não tenho nem palavras para descrever. Foi perfeito, muitos amigos falaram que foi a minha cara, a gente gosta de documentar, fazer vídeo, foi muito criativo”, diz Anne.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois do pedido, os dois fizeram um ensaio (confira o vídeo abaixo). Um spoiler: os dois vão se casar no espaço de festas onde ocorreu o pedido de casamento, mas ainda estão pensando na melhor data.

“Acho super válido compartilhar tudo o que eu for viver, porque as redes sociais são um bom diário da vida, adoro voltar nos meus vídeos e lembrar o que eu estava sentindo naquele momento”, conta a futura noiva.

Fonte: G1