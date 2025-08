Jovem brutalmente assassinada com 127 facadas sofria agressões desde 2019

Notícias do Brasil – Eduarda Carvalho dos Santos, 21 anos, foi encontrada morta na última quinta-feira (31) em Alegrete, na Fronteira Oeste, após sofrer 127 facadas. O principal suspeito do crime é seu companheiro, de 28 anos, que mantinha um histórico de agressões contra a vítima desde 2019, segundo a Polícia Civil.

A delegada Fernanda Mendonça revelou que o casal possuía vários registros de ocorrências por violência doméstica, incluindo ameaças, tapas e socos, mas surpreendentemente não havia medida protetiva em favor de Eduarda. O homem foi preso no domingo (3) pela Brigada Militar e responderá pelo crime, que está sendo tratado como feminicídio.

De acordo com a investigação, o assassinato ocorreu na terça-feira (29), mas o corpo só foi encontrado dois dias depois pelo cunhado da vítima, na casa onde o casal morava, no bairro Tancredo Neves. A perícia confirmou as 127 facadas que ceifaram a vida de Eduarda.

O casal tinha três filhos, que não residiam com eles. Durante o inquérito, familiares relataram que o suspeito possuía transtornos mentais e fazia uso de remédios controlados, mas teria interrompido o tratamento recentemente.

A polícia segue ouvindo testemunhas e o suspeito, buscando esclarecer todos os detalhes do crime.