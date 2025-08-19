Jovem confessa mutilação de cavalo em Bananal e diz estar arrependido

Notícias do Brasil – O caso de maus-tratos a um cavalo durante uma cavalgada em Bananal, no interior de São Paulo, ganhou novos desdobramentos nesta terça-feira (19). O jovem Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, confessou que decepou as patas do animal, mas alegou que a ação ocorreu apenas após a morte do cavalo.

Em entrevista concedida à Rede Vanguarda, afiliada da Globo, Andrey disse estar arrependido e atribuiu o ato a um momento de descontrole. “Foi um ato de transtorno. Eu reconheço meus erros. Estava embriagado, mas não coloco a culpa na bebida. Fiz sem pensar”, afirmou.

A versão apresentada, no entanto, é contestada por testemunhas ouvidas pela Polícia Civil. Segundo relatos, o cavalo teria percorrido cerca de 14 quilômetros durante a cavalgada, até cair exausto no chão, respirando com dificuldade, e só então morreu. Após o colapso, o tutor teria utilizado um facão para mutilar o animal. Os investigadores ainda apuram se o cavalo já estava sem vida no momento do corte ou se foi atacado ainda com sinais vitais.

A legislação brasileira considera crime maltratar animais domésticos ou silvestres, com penas que variam de três meses a um ano de detenção, além de multa. Em casos que resultam em morte, a punição pode ser agravada.

O episódio repercutiu fortemente nas redes sociais e gerou condenação pública de figuras conhecidas, como a cantora Ana Castela, referência no sertanejo. O investigado relatou ter recebido ameaças de morte e disse se sentir inseguro para sair de casa. “Muitos me chamam de monstro e dizem que vão me mutilar. Eu me arrependo muito, principalmente depois das críticas de artistas que admiro”, declarou.

As investigações seguem em andamento para esclarecer em que circunstâncias a mutilação foi cometida.