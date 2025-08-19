A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Jovem confessa mutilação de cavalo em Bananal e diz estar arrependido

Andrey Queiroz alegou ter cometido o ato em estado de embriaguez, mas versão é contestada por testemunhas.

Por Beatriz Silveira

19/08/2025 às 22:58

Ver resumo

Notícias do Brasil – O caso de maus-tratos a um cavalo durante uma cavalgada em Bananal, no interior de São Paulo, ganhou novos desdobramentos nesta terça-feira (19). O jovem Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, confessou que decepou as patas do animal, mas alegou que a ação ocorreu apenas após a morte do cavalo.

PUBLICIDADE

Em entrevista concedida à Rede Vanguarda, afiliada da Globo, Andrey disse estar arrependido e atribuiu o ato a um momento de descontrole. “Foi um ato de transtorno. Eu reconheço meus erros. Estava embriagado, mas não coloco a culpa na bebida. Fiz sem pensar”, afirmou.

A versão apresentada, no entanto, é contestada por testemunhas ouvidas pela Polícia Civil. Segundo relatos, o cavalo teria percorrido cerca de 14 quilômetros durante a cavalgada, até cair exausto no chão, respirando com dificuldade, e só então morreu. Após o colapso, o tutor teria utilizado um facão para mutilar o animal. Os investigadores ainda apuram se o cavalo já estava sem vida no momento do corte ou se foi atacado ainda com sinais vitais.

PUBLICIDADE

Leia também: IML busca familiares de homem vítima de agressão física que morreu em Manaus

A legislação brasileira considera crime maltratar animais domésticos ou silvestres, com penas que variam de três meses a um ano de detenção, além de multa. Em casos que resultam em morte, a punição pode ser agravada.

O episódio repercutiu fortemente nas redes sociais e gerou condenação pública de figuras conhecidas, como a cantora Ana Castela, referência no sertanejo. O investigado relatou ter recebido ameaças de morte e disse se sentir inseguro para sair de casa. “Muitos me chamam de monstro e dizem que vão me mutilar. Eu me arrependo muito, principalmente depois das críticas de artistas que admiro”, declarou.

As investigações seguem em andamento para esclarecer em que circunstâncias a mutilação foi cometida.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Técnico morre esmagado em elevador durante manutenção em condomínio

O funcionário foi consertar o elevador social mas entrou no local errado.

há 20 minutos

Esporte

Torcedores invadem CT do Santos e cobram Neymar após goleada histórica

Torcida organizada quebrou portão do CT Rei Pelé e exigiu mudança de postura do elenco após goleada para o Vasco.

há 1 hora

Brasil

Veja últimos momentos de jovem que foi arrastada de baile funk e morta após se recusar a ficar com traficante

Assassinato de Sther Barroso, de 22 anos, reacende debate sobre violência e opressão nas comunidades cariocas.

há 1 hora

Polícia

Mulher grávida é esfaqueada pelo companheiro e luta pela vida em Manaus

O crime ocorreu dentro da casa onde os dois viviam.

há 2 horas

Polícia

Polícia captura cinco foragidos em operações em Manaus e Parintins

Prisões ocorreram em bairros da zona norte de Manaus e em Parintins, incluindo suspeitos de homicídio e tráfico de drogas.

há 2 horas