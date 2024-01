Jovem de 22 anos morre após mal súbito durante TAF para ingresso na Polícia Militar

Uma tragédia abalou o processo seletivo para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Gabriela Rosa Gontijo, uma jovem de 22 anos, faleceu após sofrer um mal súbito durante o Teste de Aptidão Física (TAF) realizado no último domingo (28).

Gabriela foi submetida ao teste, mas durante a realização passou mal, sendo prontamente socorrida. Infelizmente, apesar dos esforços para salvá-la, a jovem não resistiu e veio a óbito na segunda-feira (29). A Polícia Militar do Distrito Federal emitiu uma nota lamentando profundamente o ocorrido e expressou solidariedade aos familiares e amigos de Gabriela.

A corporação esclareceu que a responsabilidade pela aplicação do TAF, incluindo todos os seus aspectos, é da banca examinadora, e a PMDF não teve participação direta no processo. A instituição está colaborando com as investigações para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

