Jovem de 25 anos morre em colisão entre moto e caminhonete na BR-210

Notícias do Brasil – Um grave acidente ocorrido no início da noite desta quinta-feira (21) deixou uma vítima fatal na BR-210, no município de São João da Baliza, região sul de Roraima. A colisão transversal envolveu uma caminhonete Hilux e uma motocicleta, resultando na morte da jovem Marta Souza, de 25 anos.

PUBLICIDADE

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 18h, no trecho que liga São João da Baliza a São Luiz. Testemunhas relataram que a caminhonete trafegava no sentido Baliza/São Luiz, quando a motocicleta conduzida por Marta tentou cruzar a rodovia. Nesse momento, houve o impacto violento entre os dois veículos.

Com a força da colisão, a jovem motociclista foi arremessada ao solo e sofreu ferimentos graves. Equipes de resgate foram acionadas, mas Marta não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.

A PRF esteve presente para realizar o atendimento da ocorrência, controlar o tráfego na rodovia e iniciar a apuração das circunstâncias do acidente. O trecho ficou parcialmente interditado durante os procedimentos de perícia e remoção dos veículos.

PUBLICIDADE

Leia também: Descaso da Amazonas Energia com ribeirinhos leva MP a abrir investigações

Acidentes envolvendo motociclistas em rodovias federais são frequentes e, segundo especialistas em segurança viária, muitas vezes estão relacionados a tentativas de cruzamento sem a devida sinalização ou à falta de visibilidade. O caso será investigado para determinar eventuais responsabilidades.

A morte precoce de Marta Souza gerou grande comoção na comunidade local, onde era bastante conhecida. Familiares e amigos prestaram homenagens à jovem nas redes sociais.