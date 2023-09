Jovem é encontrado morto após perder R$ 50 mil em jogo de azar

Um jovem, identificado como Rafael Mendes, de 17 anos, foi encontrado morto no último domingo (10), dentro de sua casa em Formosa da Serra Negra, no Maranhão. O adolescente teria se suicidado após perder a herança deixada pela mãe, no valor de R$ 50 mil, no jogo “Fortune Tiger”.

Segundo a família, Rafael apostou todo o dinheiro recebido no jogo de azar, que oferece prêmios em dinheiro. Após perder toda quantia, ele entrou em desespero e atentou contra a própria vida.

A morte de Rafael é o terceiro caso de suicídio relacionado ao “jogo do tigre” no Maranhão. Em agosto, uma mulher identificada como Jaciaria Borgens, moradora do município de Pastos Bons, foi encontrada morta após perder R$ 16 mil no mesmo jogo.

Redação AM POST