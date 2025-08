Jovem morre após aborto ilegal em motel; dois profissionais da saúde presos

Notícias do Brasil – Gabriela Patrícia de Jesus Silva, de 20 anos, morreu na noite de sexta-feira (1º/8) em Ceres, região central de Goiás, após complicações causadas por um aborto ilegal realizado em um quarto de motel.

Segundo a Polícia Civil, o procedimento foi induzido com medicamentos proibidos, aplicados por um cirurgião dentista e uma técnica em enfermagem, que foram presos em flagrante logo após o ocorrido.

A jovem foi levada em estado crítico à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, apresentando convulsões e perfurações no braço, supostamente provocadas pelo uso inadequado de agulhas durante o procedimento.

Apesar da rápida intervenção médica, que incluiu entubação, Gabriela não resistiu e faleceu horas depois.

Durante a investigação, a polícia apreendeu materiais usados no aborto, como seringas, medicamentos e lençóis com vestígios de sangue no quarto onde o procedimento foi realizado.

Os dois suspeitos permanecem detidos à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam para apurar a origem dos medicamentos e o grau de envolvimento de cada um.

O caso pode ser tipificado como homicídio doloso com dolo eventual, prática ilegal de aborto e associação criminosa, dependendo dos desdobramentos da investigação. O episódio reforça a urgência de políticas públicas eficazes para prevenção de abortos clandestinos e proteção da vida das mulheres.