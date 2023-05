Jovem morre de infecção dias depois de extrair dente do siso

A jovem Marina Mesquita Silva, 23 anos, faleceu na última quarta-feira (17), dias depois de ter realizado a extração de um dos dentes do siso, em uma clinica odontológica, em Leme, no interior de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado por familiares, Marina tomou os antibióticos receitados pelo dentista e realizou a extração do dente no dia 10 de maio. Logo após a cirurgia, começou a sentir muitas dores no local.

Ainda segundo a família, ela voltou ao consultório para avaliação e foi liberada. Persistindo as dores a jovem procurou atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal, sendo também atendida e liberada.

Segundo o pai da jovem, ele recebeu uma ligação do consultório do dentista informando que o profissional prescreveu um encaminhamento à Santa Casa, para onde Marina Mesquita foi levada com quadro de celulite facial e abscesso dentário – dois tipos diferentes de infecção.

Marina recebeu atendimento na unidade de saúde, mas foi intubada após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Pouco tempo depois ela sofreu uma nova parada e não resistiu.

Caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

