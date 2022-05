Jovem que estava em racha com carros de luxo tem morte cerebral declarada

Redação AM POST

Wictor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, teve morte cerebral declarada nesta terça-feira (10). O jovem estava em uma caminhonete que participou de uma racha com uma BMW, em Goiânia. No mesmo veículo estava a adolescente Marcella Sônia do Amaral, 15 anos, que morreu no local.

O jovem deu entrada no hospital no sábado (7), logo após o acidente. No total sete pessoas estavam envolvidas no acidente, sendo seis na caminhonete e uma na BMW. Todos os integrantes estavam saindo de uma festa quando decidiram disputar a racha.

Além de Wictor, outra passageira segue internada. De acordo com informações do local, a jovem está estável, na enfermaria, consciente, orientada e em respiração espontânea.

Outros colegas do jovem seguem internados.