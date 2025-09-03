Jovem sequestrada é encontrada decapitada com mensagem ameaçadora do CV

Notícias do Brasil – Uma jovem de 22 anos, identificada como Eduarda Rodrigues dos Santos, foi encontrada morta e decapitada na tarde de terça-feira (2 de setembro) no bairro Santa Lúcia, em Eunápolis, Bahia.

Ao lado do corpo, a polícia encontrou um bilhete supostamente escrito por membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O corpo de Eduarda foi descoberto na Rua São Lourenço, com a cabeça separada do corpo e uma mensagem que sugere uma execução premeditada por facções criminosas.

O bilhete encontrado no local continha a seguinte mensagem: “Eu, Duda, fui para uma ‘laranjada’ de abraçar a ideia dos alemão contra o CV. Por isso, eu digo a todos para não fazer o que eu fiz, pois o destino é cruel. O comando não aceita traição”.

Segundo informações preliminares, Eduarda teria sido sequestrada juntamente com outras duas mulheres por indivíduos que seriam membros do CV.

A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por uma possível ligação das vítimas com integrantes da facção rival Bonde do Maluco (BDM).

A Polícia Civil da Bahia está investigando o caso para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.