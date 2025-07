Juiz aposentado que matou ciclista atropelada recebeu mais de R$ 700 mil de salário no 1º semestre de 2025

Notícias do Brasil – O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, de 61 anos, foi preso após atropelar e causar a morte da ciclista Thais Bonatti, de 30 anos, em Araçatuba, interior de São Paulo. O caso aconteceu na manhã da última quinta-feira, 24 de julho, após o magistrado deixar uma casa noturna em visível estado de embriaguez.

Rodrigues Junior estava dirigindo uma caminhonete quando perdeu o controle do veículo ao contornar uma rotatória da avenida Waldemar Alves. Segundo a Polícia Civil, ele estava acompanhado de uma mulher que, conforme mostram câmeras de segurança, não usava roupas no momento do acidente. Testemunhas e gravações indicam que ela tentou se sentar no colo do motorista instantes antes do impacto com a vítima.

A ciclista Thais, que trafegava corretamente pela via, foi atingida em cheio. Ela chegou a ser socorrida com vida e levada às pressas para a Santa Casa de Araçatuba. A equipe médica informou que a jovem sofreu múltiplas fraturas, incluindo trauma craniano e lesão na pelve. Apesar das tentativas de reanimação e cirurgias de emergência, Thais não resistiu e faleceu dois dias depois, na madrugada de sábado (26), após sofrer duas paradas cardíacas.

A mulher que acompanhava o juiz fugiu do local após o acidente. Já Rodrigues Junior foi levado à Delegacia Seccional, onde exames clínicos confirmaram o uso de álcool. O flagrante foi convertido em prisão preventiva, com uma fiança arbitrada no valor de R$ 40 mil. O pagamento foi realizado no dia seguinte, e ele passou a responder ao processo em liberdade.

Salário milionário gera indignação

Além da revolta pelo acidente, chamou atenção o montante recebido pelo juiz aposentado nos primeiros seis meses de 2025. Dados públicos do Portal da Transparência do Tribunal de Justiça de São Paulo revelam que Rodrigues Junior acumulou R$ 781 mil em rendimentos líquidos entre janeiro e junho, o que corresponde a uma média mensal de aproximadamente R$ 130 mil. O valor bruto totalizou R$ 917 mil, com salários variando entre R$ 109 mil e R$ 150 mil ao longo do semestre.

Fernando atuou na 1.ª Vara Cível de Araçatuba até sua aposentadoria, em 15 de agosto de 2019. Atualmente, ele pode exercer a advocacia em todo o país.

