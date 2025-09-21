A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Juiz de paz é preso por manter adolescente em cárcere privado por 7 dias no DF

A investigação envolve crimes de cárcere privado, estupro e fornecimento de bebida alcoólica a menor.

Por Jonas Souza

21/09/2025 às 21:13

Ver resumo

Notícias do Brasil  – Um juiz de paz e conciliação, identificado como Francisco Nazareno, de 64 anos, foi preso no último sábado (13/9) em uma chácara no Sol Nascente, em Ceilândia (DF), acusado de manter uma adolescente de 16 anos em cárcere privado. A vítima relatou aos policiais militares do 10º BPM (Ceilândia) que permaneceu no local por sete dias e que foi estuprada por um dos criminosos.

PUBLICIDADE

Leia mais: Manifestantes ocupam Copacabana contra PEC da Blindagem e Projeto da Anistia com shows de artistas renomados

A adolescente foi encontrada durante uma operação da PM em uma chácara na VC 311, Tangará da Serra. Segundo a mãe, ela estava desaparecida há pelo menos uma semana. O histórico de mensagens no celular da mãe revelou que a jovem havia sido atraída por uma mulher de 18 anos para uma suposta festa.

PUBLICIDADE

Prisão e apreensão de armas

No local, os policiais encontraram a adolescente acompanhada da mulher de 18 anos, de um jovem de 19 anos (sobrinho de Francisco) e do juiz de paz. A operação também apreendeu três armas de fogo — rifles e espingardas —, 16 munições calibre 9mm e uma munição calibre .38.

Os suspeitos foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde Francisco responde por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte de munição de uso restrito.

A advogada de Francisco, Priscila Romero, alegou que o cliente foi levado à delegacia apenas por suposta infração ao Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), afirmando que ele desconhecia a existência e procedência dos artefatos encontrados. Segundo a defesa, os fatos serão esclarecidos no decorrer do processo.

Investigações

O caso está sob apuração da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher 2 (Deam II) e tramita em sigilo. A investigação envolve crimes de cárcere privado, estupro, fornecimento de bebida alcoólica a menor e crime contra criança e adolescente.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Pará

Pescadores do Marajó formam barreira de barcos contra petróleo na Amazônia

De acordo com os pescadores, a abertura de uma nova frente de exploração petrolífera ameaça diretamente os ecossistemas marinho.

há 25 minutos

Brasil

Manifestantes ocupam Copacabana contra PEC da Blindagem e Projeto da Anistia com shows de artistas renomados

Maria Gadú abriu o ato com a música “Como Nossos Pais”, enquanto Marina Sena cantou “Brasil”, de Cazuza.

há 2 horas

Brasil

Senado deve pautar PEC da Blindagem na CCJ na próxima quarta-feira

A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira (17), com forte articulação do Centrão.

há 3 horas

Amazonas

Ribeirinhos contestam versão de Ronaldo Tiradentes e acusam imprudência de empresário em acidente no Rio Negro

Em vídeo, um morador da comunidade rebateu a acusação de que o dono da canoa teria fugido sem prestar socorro.

há 3 horas

Brasil

Rainha da Cavalgada de Pedra Branca morre aos 16 anos; polícia investiga circunstâncias

Segundo relatos, os colegas informaram à família que Gabrielly teria passado mal e não resistido.

há 4 horas