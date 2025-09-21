Juiz de paz é preso por manter adolescente em cárcere privado por 7 dias no DF

Notícias do Brasil – Um juiz de paz e conciliação, identificado como Francisco Nazareno, de 64 anos, foi preso no último sábado (13/9) em uma chácara no Sol Nascente, em Ceilândia (DF), acusado de manter uma adolescente de 16 anos em cárcere privado. A vítima relatou aos policiais militares do 10º BPM (Ceilândia) que permaneceu no local por sete dias e que foi estuprada por um dos criminosos.

A adolescente foi encontrada durante uma operação da PM em uma chácara na VC 311, Tangará da Serra. Segundo a mãe, ela estava desaparecida há pelo menos uma semana. O histórico de mensagens no celular da mãe revelou que a jovem havia sido atraída por uma mulher de 18 anos para uma suposta festa.

Prisão e apreensão de armas

No local, os policiais encontraram a adolescente acompanhada da mulher de 18 anos, de um jovem de 19 anos (sobrinho de Francisco) e do juiz de paz. A operação também apreendeu três armas de fogo — rifles e espingardas —, 16 munições calibre 9mm e uma munição calibre .38.

Os suspeitos foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde Francisco responde por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte de munição de uso restrito.

A advogada de Francisco, Priscila Romero, alegou que o cliente foi levado à delegacia apenas por suposta infração ao Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), afirmando que ele desconhecia a existência e procedência dos artefatos encontrados. Segundo a defesa, os fatos serão esclarecidos no decorrer do processo.

Investigações

O caso está sob apuração da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher 2 (Deam II) e tramita em sigilo. A investigação envolve crimes de cárcere privado, estupro, fornecimento de bebida alcoólica a menor e crime contra criança e adolescente.