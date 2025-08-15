A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Juiz que libertou acusado com 86 passagens é marido de filósofa que defende “lógica do assalto”

Rubens Casar concedeu liberdade provisória pela sétima vez ao acusado, sob o argumento de falta de elementos para manter a prisão preventiva.

Por Fernanda Pereira

15/08/2025 às 08:25

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil — O juiz Rubens Roberto Rabelo Casara, da 43ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), voltou a ganhar destaque ao conceder liberdade provisória a Patrick Rocha Maciel, de 20 anos, preso por suspeita de furtos a apartamentos, uma farmácia e um templo evangélico em Copacabana. O acusado possui 86 passagens pela polícia desde a infância e já foi solto sete vezes.

PUBLICIDADE

A decisão foi tomada em 23 de julho deste ano, contrariando o entendimento da juíza responsável pela audiência de custódia, que defendia a prisão preventiva com base na “habitualidade criminosa” e no risco de reiteração delitiva. Casara argumentou que “a existência de anotações na folha penal não é pressuposto da prisão cautelar” e que “não se pode presumir que os acusados retornarão a delinquir”, enfatizando que o Estado Democrático de Direito não deve se basear em “futurologia” para privar alguém da liberdade.

Leia mais: Trio é preso por roubo de R$ 50 mil de turistas paranaenses no Centro de Manaus

PUBLICIDADE

No lugar da prisão, o magistrado impôs medidas cautelares como comparecimento mensal em cartório e proibição de deixar a comarca ou o estado por mais de sete dias, válidas por 100 dias.

Perfil do juiz

Casara é doutor em Direito, mestre em Ciências Penais, professor e autor de obras críticas ao sistema de justiça, além de integrante da Associação Juízes para a Democracia (AJD). Ele é casado com a filósofa e ex-candidata Márcia Tiburi, que já gerou polêmica ao defender publicamente a chamada “lógica do assalto” em entrevistas passadas.

O caso gerou forte reação pública e política, com críticas de autoridades como o senador Sergio Moro, que defendeu mudanças nas audiências de custódia para evitar o que chamou de “porta giratória” da Justiça. Já defensores das garantias constitucionais consideram que decisões como a de Casara reforçam a importância de não se punir alguém apenas pelo histórico criminal sem provas concretas no processo atual.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Polícia

Suspeito de arrombar casa e roubar joias no bairro Flores, em Manaus, é procurado pela polícia

Homem invadiu residência na zona Centro-Sul e furtou diversas joias de ouro; imagens de câmera de segurança auxiliam na investigação.

há 1 minuto

Pará

Vídeo mostra esposa invadindo casa da amante do marido e agredindo rival com socos e puxões de cabelo

Conflito tumultuado termina com amante e marido levando a pior.

há 20 minutos

Mundo

Avião russo sancionado pelos EUA chega à Venezuela após passar pelo Brasil

Cargueiro operado por empresa alvo de sanções transportou carga de Brasília a Caracas, com escalas na Bolívia e Colômbia.

há 54 minutos

Brasil

Veja o momento em que Hytalo Santos e marido são presos em São Paulo

Prisão ocorreu em São Paulo em cumprimento a mandados da Comarca de Bayeux.

há 59 minutos

Manaus

Vereador Rodrigo Guedes leva a Brasília denúncia contra cartel de combustíveis em Manaus e Grupo Atem

Rodrigo Guedes tem denunciado o valor dos combustíveis na capital amazonense desde o ano passado.

há 1 hora