Juíza suspende censura ao filme de Danilo Gentili, acusado de fazer apologia a pedofilia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

A juíza Daniela Berwanger Martins, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, decidiu suspender, nesta terça-feira (5), a ordem de retirada dos serviços de streaming do filme “Como se tornar o pior aluno da escola”, do ator e comediante Danilo Gentili, que entrou no centro de uma polêmica após ser acusada de fazer apologia à pedofilia por bolsonaristas influentes como o ex-secretário especial da Cultura, Mario Frias, e o deputado André Fernandes.

Continua depois da Publicidade

O despacho que ordenava a censura ao filme era do Departamento de Proteção e de Defesa do Consumidor (DPDC), vinculado ao Ministério da Justiça, e divulgado no dia 15 de março. A ordem alegava que o filme fazia apologia à pedofilia.

Porém, logo no dia seguinte, em 16 de março, outro órgão ligado ao Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Justiça (SENAJUS), aumentou a classificação indicativa do filme de 14 para 18 anos de idade.

Considerando que o despacho ordenando a censura ao filme era baseado na classificação indicativa anterior, de 14 anos, a juíza Daniela Berwanger entendeu que não havia mais validade.

Continua depois da Publicidade

“É imperioso reconhecer que a decisão deixa de ter compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade, tornando a motivação viciada, e, consequentemente, retirando o atributo de validade do ato”, informa a decisão da magistrada.

A juíza atendeu também a pedido do Ministério Público Federal e da Associação Brasileira de Imprensa, que denunciaram cerceamento da liberdade de expressão como base da decisão dos órgãos do Ministério da Justiça.

Continua depois da Publicidade

A polêmica em torno do filme se deu após Mario Frias, publicar em suas redes um trecho do filme em que o personagem interpretado pelo comediante Fábio Porchat instiga dois garotos menores de idade a pararem de discutir e pede que o masturbem. As crianças reagem com surpresa, negando o pedido. Para Mario Frias, a cena incentiva a pedofilia.

Nojento esse filme do Danilo Gentili e Porchat. Deixem as nossas crianças em paz! #PedofiliaNaNetflix pic.twitter.com/xO1JToaLne Continua depois da Publicidade — Jouberth Souza (@Jouberth19) March 14, 2022

*Com informações de O Tempo