Julgamento de Bolsonaro no STF é marcado para setembro; veja data

Notícias do Brasil – O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para 2 de setembro o início do julgamento da ação penal que tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados, todos réus por tentativa de Golpe de Estado.

De acordo com o cronograma divulgado, as sessões extraordinárias ocorrerão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, sempre das 9h às 12h. Nos dias 2, 9 e 12, também haverá sessões no período da tarde, das 14h às 19h, para acelerar o andamento do processo.

Entre os réus que serão julgados nesta primeira etapa estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete integrantes do chamado “núcleo 1” ou “núcleo crucial” — grupo apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como responsável por liderar a suposta organização criminosa.

Fazem parte da lista:

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

O grupo é acusado de articular e executar ações para tentar reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022, que culminaram na vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. A PGR aponta que eles atuaram de forma coordenada para criar um cenário de instabilidade institucional, incluindo a disseminação de informações falsas e a tentativa de mobilizar as Forças Armadas contra o resultado eleitoral.

O processo conta, ao todo, com 34 réus. A data para o julgamento dos demais envolvidos ainda não foi definida. A expectativa é que, devido à complexidade do caso e ao número de acusados, as análises se estendam por várias semanas.

O julgamento é considerado histórico e poderá ter impacto político e jurídico significativo, com possibilidade de penas severas, caso haja condenação.