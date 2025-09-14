A notícia que atravessa o Brasil!

Júnior Lima tenta ‘lacrar’ na internet durante festival e dispara: “Anistia é o caralh*”

Vídeo do show no The Town registra fala de Júnior Lima sobre a condenação de Bolsonaro e divide opiniões nas redes.

Por Beatriz Silveira

14/09/2025 às 12:26

Notícias do Brasil – O cantor Júnior Lima, conhecido pela antiga dupla com a irmã Sandy, subiu a um dos palcos do The Town no sábado (13/9) para realizar um show e aproveitou a ocasião para comentar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Após a fala, registrada em vídeo, as reações nas redes sociais ficaram divididas: enquanto parte do público elogiou o posicionamento do artista, outros criticaram a atitude.

Entre os comentários favoráveis, um internauta escreveu: “Tenho tanto orgulho de ser seu fã. Além de artista com A maiúsculo, se posiciona sem medo, de forma irretocável”. Outro reforçou: “Grandão sem medo. Eu amo!”. Do outro lado, houve quem discordasse: “Sandy e Júnior, agora entendi porque a Sandy acabou a dupla. Duro demais carregar nas costas um fantasma”, publicou um usuário. “Ele quer isso, todos falando dele. Desbocado, ridículo. Tem que ignorar”, acrescentou outro.

Leia também: Isabelle Nogueira é detonada após postar foto com ministra de Lula: “vendida”

O episódio repercutiu rapidamente nas plataformas, impulsionado pela circulação do vídeo do show. O texto menciona que Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros quatro crimes, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A manifestação de Júnior no palco, portanto, ocorreu em meio a esse cenário e intensificou o debate entre fãs e críticos sobre a postura pública de artistas diante de temas políticos.

A apresentação no The Town acabou extrapolando o repertório musical e se transformou em mote de discussões virtuais. As opiniões, tanto de apoio quanto de reprovação, evidenciam o alcance do comentário e a força da reação do público quando figuras conhecidas se posicionam durante performances ao vivo.

