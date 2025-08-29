A notícia que atravessa o Brasil!

Justiça absolve motoboy preso injustamente por estupro após vítima reconhecer erro 

Homem ficou dois anos encarcerado após confusão de identidade.

Por Fernanda Pereira

29/08/2025 às 09:27

Foto: Milling Albuquerque

Notícias do Brasil A Justiça do Ceará absolveu um motoboy que permaneceu preso por dois anos acusado de estupro, após a vítima reconhecer que havia confundido seu nome com o de outra pessoa. O caso, que gerou repercussão nacional, teve desfecho favorável ao réu após a vítima admitir o erro no reconhecimento.

O motoboy, que trabalhava como entregador em Fortaleza, foi preso em 2023 sob a acusação de ter cometido o crime de estupro. Durante o processo, a defesa alegou que o acusado era inocente e que o reconhecimento feito pela vítima havia sido equivocado.

Leia mais: Homem é preso por agredir esposa grávida e funcionários em Pronto-Socorro; veja

A pós investigações e apresentação de novas evidências, a vítima revisou seu depoimento e reconheceu o erro, levando à absolvição do réu.

O advogado de defesa destacou a importância da revisão do caso e da correção da injustiça cometida. “A justiça foi feita, e a verdade prevaleceu. Nosso cliente sofreu injustamente, mas agora pode retomar sua vida”, afirmou.

Este episódio levanta questões sobre a importância de procedimentos rigorosos no processo de reconhecimento de suspeitos e a necessidade de cautela para evitar condenações injustas.

A decisão da Justiça do Ceará é um exemplo de como o sistema judiciário pode corrigir erros e garantir que a justiça seja verdadeiramente feita.

