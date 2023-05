Justiça adia audiências sobre herança de Gugu Liberato para junho

Nesta terça-feira, 23, a Justiça de São Paulo adiou as audiências que seriam realizadas hoje e nesta quarta, 24, da ação em que Rose Miriam di Matteo pede o reconhecimento da sua união estável com o apresentador Gugu Liberato.

As audiências deverão ser realizadas no mês de junho, quando todas as testemunhas poderão ser ouvidas. Na segunda, 22, as gêmeas Marina e Sofia Liberato deram declarações em apoio à mãe. Elas ficaram do lado oposto ao irmão.

Na audiência de segunda-feira, 22, João Augusto e a irmã de Gugu, Aparecida Liberato preferiram não dar declarações e se mantiveram em silêncio no tribunal. Eles, além de um sobrinho do apresentador, não concordam com o processo movido por Rose.

Se a Justiça reconhecer a união estável do apresentador e de Rose, ela passa a ter direito à 50% do espólio. Toda a ação e o inventário correm sob segredo de Justiça.

Rose, Sofia e Marina são defendidas pelo advogado Nelson Wilians. Já Aparecida e João Liberato são representados por Dilermando Cigagna.

