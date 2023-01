Justiça autoriza empresário a retomar sozinho manifestação em acampamento derrubado pela prefeitura em BH

Redação AM POST*

A Justiça acatou pedido do empresário do ramo têxtil Esdras Jonatas dos Santos, um dos líderes do acampamento que foi desmantelado pela Guarda Municipal em Belo Horizonte, em ação impetrada nesta sexta-feira (6/1) no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio de seu advogado, Paulo Henrique Carvalho Meira Passos, solicitando que os manifestantes possam voltar ao local e que os objetos apreendidos sejam devolvidos.

A decisão, no entanto, vale apenas para Esdras, ou seja, apenas ele pode voltar ao local, retomar o acampamento e novamente manifestar-se, se assim desejar. Consta na liminar: “Por outro lado, recebo este mandamus apenas em relação ao impetrante Esdras Jonatas dos Santos, já que, de acordo com o art. 21 da Lei nº 12.016/2.009, ele não é legitimado ativo para requerer o mandado de segurança coletivo.”

Os manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais estavam no local desde o dia 31 de outubro. Barracas e gradis foram instalados em meia pista da principal avenida que dá acesso à Região Oeste da cidade.

No mandado de segurança impetrado por Esdras, ele se baseia nos princípios do direito de manifestação, liberdade de expressão e propriedade. Relatou que estava acampado na Avenida Raja Gabaglia, em frente a sede da 4ª Região Militar, para manifestar de maneira pacífica e ordeira, nos moldes estabelecidos na Constituição Federal e nos Tratados Internacionais. Também pontuou no documento que o acampamento começou a ser desmoronado pela Guarda Municipal de Belo Horizonte, com a destruição de bens de manifestantes sem nenhum aviso prévio, de forma completamente agressiva e truculenta.

Esdras, que tem empresa na área têxtil, possui um carro alemão Porsche, cujo modelo mais barato é avaliado em R$ 439 mil, chegou, inclusive, a desfilar com o veículo pelo acampamento. Apesar disso, o bolsonarista, ao entrar com a ação na Justiça para poder retomar o ato, alegou que é pobre e pediu gratuidade judiciária, sob o argumento de que não tem “condições de arcar com as despesas processuais sem obter prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”.

Após ficar sabendo da decisão favorável a Machado, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), informou que vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar a sentença. “Recebi com surpresa a notícia de uma decisão de 1ª instância que autoriza um manifestante a obstruir novamente a Av. Raja Gabaglia. Determinei à Procuradoria-Geral do Município que ajuíze imediatamente uma reclamação no STF para garantir a autoridade das decisões da Corte”, informou o mandatário municipal, neste sábado (7), através das redes sociais.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os agentes retirando os objetos do local sob os gritos dos manifestantes.

🚨GRAVE: Bolsonaristas se desesperam com Guardas Municipais desmontando acampamento, em BH. pic.twitter.com/CeIiRzJYU0 — CHOQUEI (@choquei) January 6, 2023

Sobre o acampamento golpista na Raja Gabaglia em BH A desmontagem das barracas foi realizada pela guarda civil municipal que detectou gente armada e financiadores ocultos. Quem são? As polícias estaduais (Civil e PM), sob comando do Zema, não vão fazer nada? pic.twitter.com/jwYdju1ESL — Marcelo Costaᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@marcelocostabh) January 7, 2023