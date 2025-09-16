Justiça bloqueia contas das filhas de Collor em disputa trabalhista de R$ 1,3 milhão

Notícias do Brasil – A Justiça do Trabalho de Alagoas determinou o bloqueio de até R$ 1,3 milhão das contas das gêmeas Cecile e Celine Collor, de 19 anos, filhas do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A decisão foi assinada pela juíza Sarah Vanessa Araújo, da 1ª Vara do Trabalho de Maceió, e atende a um pedido de um ex-funcionário da TV Gazeta, do grupo de Collor, que cobra uma dívida trabalhista.

De acordo com a determinação, cada uma das jovens poderá ter até R$ 649 mil bloqueados. O caso veio à tona em 15 de setembro, pelo colunista Carlos Madeiro, do UOL.

O ex-presidente já tinha valores bloqueados desde 2023, mas a Justiça encontrou apenas R$ 14,97 em suas contas. No mesmo período, ele transferiu R$ 1,3 milhão para as filhas, levantando suspeitas de tentativa de fraude para evitar o pagamento da dívida.

A defesa das jovens classificou a medida como “ilegal e abusiva”, alegando que elas não participam do processo e não tiveram direito de defesa. O recurso apresentado ao Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas foi negado pelo desembargador Roberto Ricardo Guimarães Gouveia, que manteve o bloqueio.

Segundo o magistrado, as transferências ocorreram em momento de crise financeira do grupo de comunicação de Collor, em recuperação judicial desde 2019, indicando fortes indícios de tentativa de ocultar patrimônio.

O processo trabalhista teve início em 2019, quando o ex-funcionário foi demitido. A condenação transitou em julgado em fevereiro de 2024, totalizando R$ 1,34 milhão. A esposa de Collor, Caroline Serejo, também já teve contas bloqueadas para tentar quitar a dívida.

Além da ação trabalhista, o grupo de mídia de Collor enfrenta uma disputa judicial com a Globo sobre a afiliação da TV Gazeta, atualmente em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF).