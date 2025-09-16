A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Justiça bloqueia contas das filhas de Collor em disputa trabalhista de R$ 1,3 milhão

O ex-presidente já tinha valores bloqueados desde 2023, mas a Justiça encontrou apenas R$ 14,97 em suas contas.

Por Jonas Souza

16/09/2025 às 15:46

Ver resumo

Notícias do Brasil  – A Justiça do Trabalho de Alagoas determinou o bloqueio de até R$ 1,3 milhão das contas das gêmeas Cecile e Celine Collor, de 19 anos, filhas do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A decisão foi assinada pela juíza Sarah Vanessa Araújo, da 1ª Vara do Trabalho de Maceió, e atende a um pedido de um ex-funcionário da TV Gazeta, do grupo de Collor, que cobra uma dívida trabalhista.

PUBLICIDADE

Leia mais: Flanelinhas protestam na CMM após vereador denunciar extorsão da categoria contra motoristas

De acordo com a determinação, cada uma das jovens poderá ter até R$ 649 mil bloqueados. O caso veio à tona em 15 de setembro, pelo colunista Carlos Madeiro, do UOL.

O ex-presidente já tinha valores bloqueados desde 2023, mas a Justiça encontrou apenas R$ 14,97 em suas contas. No mesmo período, ele transferiu R$ 1,3 milhão para as filhas, levantando suspeitas de tentativa de fraude para evitar o pagamento da dívida.

PUBLICIDADE

A defesa das jovens classificou a medida como “ilegal e abusiva”, alegando que elas não participam do processo e não tiveram direito de defesa. O recurso apresentado ao Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas foi negado pelo desembargador Roberto Ricardo Guimarães Gouveia, que manteve o bloqueio.

Segundo o magistrado, as transferências ocorreram em momento de crise financeira do grupo de comunicação de Collor, em recuperação judicial desde 2019, indicando fortes indícios de tentativa de ocultar patrimônio.

O processo trabalhista teve início em 2019, quando o ex-funcionário foi demitido. A condenação transitou em julgado em fevereiro de 2024, totalizando R$ 1,34 milhão. A esposa de Collor, Caroline Serejo, também já teve contas bloqueadas para tentar quitar a dívida.

Além da ação trabalhista, o grupo de mídia de Collor enfrenta uma disputa judicial com a Globo sobre a afiliação da TV Gazeta, atualmente em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF).

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

TCE-AM inicia planejamento para novo concurso público

O certame contemplará diferentes áreas estratégicas.

há 9 minutos

Amazonas

Virada Feminina do Amazonas realiza evento ‘Virada de Chave’ em Manaus nesta sexta-feira (19)

O movimento Virada Feminina é uma iniciativa de alcance nacional que, no Amazonas, é liderado pela empresária e ativista Cileide Moussallem.

há 24 minutos

Manaus

SSP-AM oferece instalação de câmeras de vigilância com reconhecimento facial em comércios e condomínios por R$ 100

Atualmente, cerca de 20 empresas localizadas no centro da capital já estão conectadas ao sistema.

há 52 minutos

Esporte

Amazonas perde a 3ª seguida com 2 a 0 para o CRB e tem rebaixamento mais perto

VAR muda amarelo para vermelho em Durmisi.

há 1 hora

Política

Caroline de Toni renuncia à liderança da Minoria na Câmara e transfere cargo a Eduardo Bolsonaro

Após a renúncia, Caroline de Toni assumirá a função de vice-líder da Minoria, ficando responsável por representar Eduardo Bolsonaro durante ausências.

há 1 hora