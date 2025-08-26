Justiça concede liberdade a empresário da Camisaria Colombo investigado por fraude

Notícias do Brasil – A Justiça de São Paulo determinou, nesta segunda-feira (25/8), a soltura do empresário Paulo Jabur Maluf, dono da rede Camisaria Colombo, investigado por suspeita de fraude financeira e ocultação de patrimônio. A defesa classificou a prisão como um equívoco e destacou que a medida havia sido “excepcional”.

O empresário havia sido detido na última quinta-feira (21/8), quando se apresentou voluntariamente à Polícia Civil. No mesmo dia, seu irmão, Álvaro Jabur Maluf Júnior, também foi preso. Ambos são apontados como beneficiários de um esquema que teria desviado valores milionários do sistema bancário por meio da gestora BS Capital.

A ação policial cumpriu quatro mandados de prisão temporária — incluindo os dos dois irmãos — e 12 mandados de busca e apreensão em endereços de São Paulo, Birigui, Avaré e Brasília. Além dos donos da Colombo, foram detidos Bruno Gomes de Souza, representante da BS Capital, e segue foragido Maurício Miwa, ex-funcionário da empresa de moda masculina.

Como funcionava o esquema

De acordo com a investigação, a BS Capital, contratada pela Colombo para administrar pagamentos de franquias, fornecedores e funcionários, teria explorado uma falha no sistema de transferências eletrônicas. O mecanismo permitia que valores fossem creditados em contas de destino sem que houvesse o débito correspondente na conta de origem.

Com essa brecha, foram realizadas mais de 2.500 transações em apenas 21 dias, a partir de outubro do ano passado. No período, R$ 5 milhões disponíveis em conta se transformaram em R$ 26 milhões, segundo dados apresentados pela polícia.

A investigação teve início após uma denúncia da empresa PagSeguro, que registrou prejuízos significativos em operações ligadas à BS Capital.

Batizada de Operação Fractal, a apuração também aponta que o esquema visava ocultar bens da Camisaria Colombo em meio ao processo de recuperação judicial, prejudicando credores e afetando a segurança do sistema financeiro.

