Justiça concede liberdade a jovem acusada de lavar R$ 2 milhões do tráfico do PCC

Mulher de 23 anos responderá processo em liberdade após prisão pela Polícia Federal.

Por Fernanda Pereira

26/09/2025 às 13:08

PF destrói mais de 270 embarcações em operação contra garimpo ilegal no rio Madeira

Foto: Divulgação/PF

Notícias do Brasil – A Justiça concedeu liberdade a uma jovem de 23 anos, moradora do Guarujá, acusada de participar de esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A mulher havia sido presa em março deste ano durante a Operação Emergentes, conduzida pela Polícia Federal, que investigava movimentações financeiras suspeitas de grupos criminosos internacionais.

Segundo a denúncia, a jovem teria emprestado sua conta bancária para movimentar cerca de R$ 2 milhões provenientes do tráfico de drogas. A defesa argumentou que não havia fundamentos suficientes para manter a prisão preventiva e destacou aspectos favoráveis da acusada, como residência fixa, matrícula em curso superior e comportamento sem antecedentes criminais graves.

Com a decisão, a jovem responderá ao processo em liberdade, devendo comparecer aos atos determinados pela Justiça. A medida permite que o caso siga os trâmites legais sem a necessidade de custódia imediata, mas mantém a responsabilidade da acusada perante o tribunal.

A Operação Emergentes revelou um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro e movimentação financeira internacional, reforçando a atenção das autoridades sobre como organizações criminosas utilizam contas de terceiros para ocultar recursos. A decisão judicial ressalta o equilíbrio entre medidas cautelares e direitos individuais, sobretudo quando há indícios de cumprimento de requisitos que garantam a presença da acusada durante o processo.

Leia mais: PF descobre esquema de vazamento de operações para garimpeiros em Rondônia e Amazonas

