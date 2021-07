Justiça concede saidão e mais de 2 mil presos são liberados da Papuda

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Mais de 2 mil presos do Complexo Penitenciário da Papuda e do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), foram beneficiados com o “saidão” nessa sexta-feira (2/7/) — benefício previsto no calendário da Vara de Execuções Penais (VEP). Os internos deverão se apresentar nas respectivas unidades prisionais na terça-feira (6/7).

Os detentos lotados nos presídios da Papuda desembarcaram na Rodoviária do Plano Piloto, sob monitoramento dos policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF). No total, foram liberados 2.028 presos, sendo 1.123 do CPP, 829 do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), 3 da Penitenciária do Distrito Federal 1 (PDF I), 3 do Centro de Detenção Provisória (CDP), 2 da Penitenciária do Distrito Federal 2 (PDF 2) e 67 mulheres da Penitenciária Feminina do DF.

O saidão mais recente foi concedido em 3 de junho, no feriado de Corpus Chirsti, onde 1.858 detentos deixaram as unidades prisionais. Com objetivo de manter o controle do fluxo dessas saídas, policiais penais da Seape-DF desencadearam uma operação para a liberação dos internos beneficiados, os quais serão mantidos sob vigilância por controle diário de fiscalização residencial, a fim de manter a ordem, segurança e total comprimento à legislação de execução penal.

*Com informações do Correio Braziliense