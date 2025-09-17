Justiça converte em preventiva prisão de sargento suspeito de feminicídio

Notícias do Brasil – A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter preso o sargento da Polícia Militar Renato Cesar Guimarães Pina, de 42 anos, acusado de matar a esposa, Shayene Araújo Alves dos Santos, de 27, em Maricá, na Região dos Lagos. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (17), durante audiência de custódia, quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz Rafael de Almeida Rezende.

O policial foi detido na terça-feira (16) pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Ele havia levado a companheira ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, alegando que ela teria sido atingida em um acidente, mas Shayene não resistiu ao tiro que recebeu na nuca.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Willians Batista de Souza, a versão apresentada pelo sargento foi descartada ainda nas primeiras diligências. “A perícia no local e os depoimentos mostraram que a hipótese de acidente era impossível. As evidências apontam para um crime de feminicídio”, afirmou.

A investigação revelou ainda que o policial já mantinha um histórico de violência doméstica contra a vítima, incluindo ameaças, agressões físicas e disparos de arma de fogo em situações anteriores. O casal vivia junto havia três anos, com um bebê de 7 meses e o filho de 9 anos de Shayene, de um relacionamento anterior.

O sargento permanece detido e será transferido para o Batalhão Prisional da PM. Em nota, o comando da corporação repudiou o crime e informou que abrirá um Inquérito Policial Militar que pode levar à exclusão do acusado.