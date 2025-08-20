Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli enquanto aguarda extradição ao Brasil

Notícias do Brasil – A Justiça da Itália manteve a prisão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) enquanto aguarda o pedido de extradição feito pelo Brasil. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Apelações de Roma, que, em audiência realizada na quinta-feira (13), negou o pedido dos advogados da parlamentar para cumprimento em prisão domiciliar.

Zambelli, que possui dupla cidadania, deixou o Brasil em maio deste ano após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão pelo caso da invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrida em 2023. A deputada também foi condenada a pagar R$ 2 milhões em danos coletivos.

Segundo as investigações, Zambelli teria sido a autora intelectual da invasão, realizada pelo hacker Walter Delgatti, que confirmou ter executado a ação a mando da parlamentar. O objetivo era emitir um mandato de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, responsável pela condenação.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro formalizou o pedido de extradição em 11 de junho, enviado pelo Itamaraty às autoridades italianas.

Além desse processo, Zambelli é ré em outro caso de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, e a maioria da Corte já votou pela condenação. Na Câmara dos Deputados, a parlamentar teve licença não remunerada de 127 dias. Caso não retome o mandato, poderá ser cassada. A Casa também analisa a perda do mandato relacionada à condenação pelo STF.

