Justiça decreta prisão de Oruam após indiciamento por ligação com facção

Notícias do Brasil – A Justiça do Rio de Janeiro decretou, na manhã desta terça-feira (22/7), a prisão preventiva de Mauro Davi Nepomuceno, mais conhecido como Oruam. O cantor passou a ser investigado após publicar vídeos ofensivos nas redes sociais, nos quais atacava diretamente agentes da Polícia Civil que estiveram em sua residência na noite anterior. Além disso, ele foi formalmente indiciado por associação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Segundo o delegado Felipe Curi, atual secretário da Polícia Civil do RJ, Oruam enfrentará acusações por uma série de crimes, incluindo tráfico de drogas, ameaça, associação para o tráfico, lesão corporal, resistência qualificada, desacato e danos ao patrimônio público.

“Esse indivíduo não é artista. É um criminoso ligado diretamente ao Comando Vermelho, comandado à distância pelo próprio pai dele, Marcinho VP, preso em um presídio federal”, afirmou Curi em coletiva à imprensa.

O delegado também destacou que esta não é a primeira vez que o cantor demonstra ligação com o crime organizado. Em fevereiro, um foragido com arma de uso restrito foi encontrado em sua residência. Já nesta segunda (21/7), um menor de idade procurado pela Justiça também foi localizado em sua casa.

Além das denúncias já existentes, Oruam também teria ameaçado o delegado Moysés Santana e os policiais que participaram da ação mais recente. Segundo informações, após o episódio, o cantor teria se refugiado no Complexo da Penha, reduto da facção criminosa da qual seu pai é apontado como líder.