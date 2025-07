Justiça determina que Dallagnol pague R$ 135 mil a Lula por danos morais no caso do “PowerPoint”

Notícias do Brasil – O ex-procurador Deltan Dallagnol foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 135,4 mil ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por danos morais, em razão da apresentação em PowerPoint realizada em 2016, quando comandava a força-tarefa da Lava Jato no Paraná. A decisão, proferida na última sexta-feira (25) pelo juiz Carlo Brito Melfi, não admite mais recursos.

A indenização tem como base a coletiva de imprensa em que Dallagnol apresentou Lula como “peça central” de um suposto esquema de corrupção, utilizando um slide em que o nome do ex-presidente aparecia no centro, rodeado por expressões como “perpetuação criminosa no poder”. Na época, a apresentação foi duramente criticada por juristas e aliados do petista, que ingressaram com ação judicial ainda naquele ano.

Inicialmente, Lula perdeu em primeira e segunda instâncias, mas o caso foi revertido no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e confirmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em junho de 2024, sob relatoria da ministra Cármen Lúcia.

O valor da condenação inclui correção monetária, juros e honorários advocatícios. Dallagnol ainda pode questionar os cálculos, mas não o mérito da sentença. Se não pagar no prazo de 15 dias, estará sujeito a multa de 10% sobre o valor e novo pagamento de honorários no mesmo percentual.

Em nota pública, o ex-procurador reafirmou suas convicções. “Faria de novo mil vezes se tivesse mil vidas”, escreveu, dizendo ter agido com base em provas e por dever de ofício. Dallagnol também declarou que usará o excedente das doações recebidas de apoiadores para ajudar hospitais filantrópicos que atendem crianças com câncer e autismo.

Para a defesa de Lula, a atuação do então procurador foi “abusiva e ilegal”, pois caracterizou julgamento antecipado e associou o presidente a crimes que nem sequer estavam formalmente denunciados no caso do triplex do Guarujá.

A decisão marca um novo desdobramento no embate judicial entre Lula e Dallagnol, que deixou o Ministério Público e chegou a se eleger deputado federal, mas teve o mandato cassado em 2023 por decisão do TSE, também ligada à sua atuação na Lava Jato.