Brasil

Justiça determina transferência de Hytalo Santos e Israel Vicente para presídio na Paraíba

Após negar habeas corpus, STJ decide que influenciadores presos em São Paulo serão levados para João Pessoa.

Por Marcia Jornalist

26/08/2025 às 11:20

Notícias do Brasil – A Justiça da Paraíba determinou a transferência do casal de influenciadores Hytalo Santos e Israel Vicente, conhecido como Euro, atualmente detidos no Centro de Detenção Provisória 1 (CDP-1) em Pinheiros, São Paulo, para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa.

A decisão foi confirmada nesta terça-feira (26) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que também autorizou o transporte por avião da Força Aérea Brasileira (FAB) ou via voo comercial, conforme avaliação das autoridades sobre segurança.

Na última terça-feira (19), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus para o casal, mantendo a prisão preventiva.

Desde agosto de 2024, Hytalo é alvo de investigações do Ministério Público da Paraíba, que apura denúncias graves envolvendo a exposição e adultização de crianças e adolescentes em suas redes sociais, além de suposto esquema para emancipação de menores mediante oferta de presentes.

As investigações são conduzidas por promotorias em Bayeux e João Pessoa, e documentos apontam maus-tratos e convivência imprópria com menores.

Em resposta, a Justiça determinou busca e apreensão na residência do influenciador, suspensão dos perfis e conteúdos com crianças e adolescentes e a proibição de contato com os menores citados.

O caso ganhou repercussão nacional após o youtuber Felca publicar vídeo denunciando a situação, com mais de 43 milhões de visualizações, gerando debates sobre a regulamentação das redes sociais para proteção infantil.

