Justiça do RJ mantém Júri Popular para PMs acusados pela morte de Kathlen Romeu

Decisão de segunda instância rejeita absolvição sumária e mantém envio do caso ao Tribunal do Júri.

Por Beatriz Silveira

30/09/2025 às 23:08

Notícias do Brasil – A Justiça do Rio de Janeiro confirmou, em segunda instância, que dois policiais militares acusados pela morte da modelo Kathlen de Oliveira Romeu serão julgados pelo Tribunal do Júri. A decisão ocorre após recurso apresentado pela defesa dos réus, que pedia absolvição sumária ou a suspensão do envio do caso ao Júri Popular, pedidos que foram rejeitados.

Kathlen foi baleada no tórax durante uma operação no Complexo do Lins, na zona norte do Rio, em junho de 2021. Grávida de quatro meses, ela havia ido visitar a avó na comunidade quando foi atingida. À época, a Polícia Militar informou que agentes da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) teriam sido atacados a tiros por criminosos, e que os militares encontraram a vítima ferida, conduzindo-a ao hospital.

Leia também: Vereadora de Borba causa polêmica ao afirmar ser “a favor da violência contra a mulher”

De acordo com a denúncia do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), os policiais Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano atingiram a jovem ao dispararem contra pessoas não identificadas. Ainda segundo o órgão, a equipe teria avistado traficantes de drogas durante patrulhamento de rotina na localidade conhecida como Beco da 14. Os tiros não acertaram os supostos criminosos, que fugiram; um dos disparos, porém, atingiu a vítima por “erro de execução”.

Com a confirmação do Júri Popular em segunda instância, o processo segue o curso para julgamento dos acusados pela morte de Kathlen. A decisão mantém a linha traçada pela acusação, que atribui aos disparos dos agentes o resultado fatal do episódio ocorrido durante a operação no Complexo do Lins.

