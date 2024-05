Justiça Eleitoral manda Guilherme Boulos apagar postagem contra prefeito de São Paulo

O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci, da 2ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), determinou que o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) apague postagens de seus perfis nas redes sociais sobre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

A decisão, de caráter liminar, é uma resposta a uma ação do diretório municipal do MDB, partido de Nunes, que neste ano disputará a reeleição. Boulos também é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo.

A justiça deu 48 horas de prazo para a remoção das publicações no Instagram e no Facebook, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. Na decisão, o juiz diz que não analisou o mérito do caso, mas acatou o pedido do MDB em razão do “perigo de dano”.

“A permanência das imagens na rede pode macular a paridade entre os possíveis candidatos ao pleito vindouro, já que eventual convencimento acerca de potencial inelegibilidade pode desestimular o voto na reeleição do atual prefeito”, escreveu o juiz.

De acordo com a defesa do MDB, deputado mentiu ao afirmar que Nunes poderia ficar inelegível por supostas irregularidades na aplicação do orçamento municipal para educação. Nas mensagens, o pré-candidato diz que o prefeito “tirou R$ 3,5 bilhões” da área, repassando percentual inferior ao previsto pela Constituição. O partido diz que Boulos fez uma “verdadeira propaganda negativa” contra Nunes com potencial de causar danos ao equilíbrio nas eleições.

Já a defesa de Boulos diz Nunes não quer que a população “conheça a verdade” sobre a gestão e que vai recorrer da decisão por entender se tratar de negligência grave praticada pelo prefeito na execução orçamentária.