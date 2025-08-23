A notícia que atravessa o Brasil!

Justiça garante auxílio de home care para jovem que sofreu reação grave ao cheirar pimenta

Após quase dois anos de espera, a Justiça determina que Thaís Medeiros receba atendimento domiciliar especializado para tratar grave reação alérgica a pimenta.

Por Natan AMPOST

23/08/2025 às 16:40

Notícias do Brasil – Após quase dois anos de batalha judicial, a Justiça determinou que Thaís Medeiros, de 27 anos, receba auxílio financeiro para home care. A jovem sofreu uma grave reação alérgica ao cheirar pimenta, e desde então dependia de cuidados especiais para suas atividades diárias. A decisão favorável foi anunciada na última quinta-feira (21) e promete transformar a rotina da família, que há meses aguardava a liberação do serviço.

O padrasto da jovem, Sérgio Alves Silva, relatou a emoção da família ao receber a notícia. “A gente estava na luta para conquistar esse serviço e esse serviço nunca saía, mas agora é realidade”, afirmou. Segundo ele, o Ministério Público já realizou a transferência do valor para a conta do Home Care responsável pelo atendimento, e a previsão é que os serviços comecem na próxima semana.

Antes do início do tratamento, a empresa prestadora do serviço fará uma reunião com a família para avaliar as necessidades específicas de Thaís e realizar as adequações necessárias. “Já foi definido quem vai prestar o serviço, e eles vão se reunir com a gente para definir como será o atendimento. Ver as necessidades e fazer as adequações necessárias”, explicou Sérgio.

O auxílio determinado pela Justiça é válido por seis meses. Ao final desse período, a família precisará solicitar nova liberação judicial caso deseje dar continuidade ao atendimento domiciliar. “Antes de terminar os seis meses, a gente já tem que providenciar tudo de novo para poder dar continuidade”, disse o padrasto.

A decisão judicial representa não apenas uma conquista financeira, mas também um alívio emocional e físico para Thaís e seus familiares, que enfrentaram meses de espera e burocracia para garantir o direito ao tratamento adequado. Segundo Sérgio, a expectativa é que o home care melhore significativamente a qualidade de vida da jovem, oferecendo suporte especializado e acompanhamento constante.

Especialistas em saúde afirmam que o home care é fundamental para pacientes com condições que exigem cuidados contínuos e personalizados, principalmente em casos de alergias graves que podem colocar a vida em risco. O serviço inclui acompanhamento de profissionais qualificados, monitoramento de sinais vitais, orientação sobre medicações e auxílio em tarefas diárias que a pessoa não pode realizar sozinha.

Além da importância médica, o home care também alivia a pressão sobre familiares, permitindo que possam conciliar responsabilidades pessoais e profissionais enquanto a pessoa assistida recebe cuidados adequados. “É um direito que deveria ser mais acessível, mas cada conquista como essa representa uma vitória da família e da Justiça”, disse Sérgio.

*Com informações do G1

