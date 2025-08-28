A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Justiça italiana mantém Carla Zambelli presa durante processo de extradição 

Decisão rejeitou o pedido da defesa.

Por Fernanda Pereira

28/08/2025 às 09:16 - Atualizado em 28/08/2025 às 09:50

Foto: Agência Brasil

Notícias do Brasil – A deputada federal licenciada Carla Zambelli permanecerá detida no presídio feminino de Rebibbia, em Roma, enquanto tramita o pedido de extradição solicitado pelo Brasil. A decisão foi tomada pela Justiça italiana, que rejeitou o pedido da defesa prisão domiciliar, alegando questões de saúde.

PUBLICIDADE

O tribunal considerou que há alto risco de fuga caso Zambelli fosse liberada. Além disso, perícia médica apontou que, apesar de apresentar depressão e Síndrome de Ehlers-Danlos, a parlamentar está estável e pode receber tratamento adequado na prisão. Zambelli está detida desde 29 de julho, e o processo de extradição deve durar entre um ano e meio e dois anos.

Leia mais: Laudo indica que Zambelli pode permanecer presa na Itália

PUBLICIDADE

A deputada enfrenta acusações de suposta fraude e lavagem de dinheiro relacionadas a movimentações financeiras realizadas fora do país. Segundo o pedido brasileiro, há indícios de que ela teria utilizado empresas no exterior para ocultar recursos e evitar o pagamento de impostos.

A defesa de Zambelli insiste que a parlamentar é vítima de perseguição política e que não há risco de fuga. Argumentam também que a detenção prolongada em um país estrangeiro pode agravar seu quadro de saúde, pedindo medidas alternativas, como monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar.

Autoridades brasileiras acompanharão de perto o processo na Itália e têm reforçado que a extradição será conduzida conforme a legislação internacional, garantindo todos os direitos da deputada.

Enquanto isso, o caso segue gerando repercussão política, tanto no Brasil quanto na Itália, e levanta debates sobre a condução de processos de extradição envolvendo figuras públicas.

