Justiça italiana mantém Carla Zambelli presa por risco de fuga

Notícias do Brasil – A Justiça italiana decidiu nesta quinta-feira (28/8) manter a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) presa no Instituto Penitenciário de Rebibbia, em Roma, alegando risco de tentativa de fuga. A parlamentar está detida desde 29 de julho e deve permanecer na unidade até a conclusão do processo de extradição para o Brasil.

O tribunal considerou a conduta de Zambelli antes da prisão, incluindo sua entrada na Itália em 5 de junho de 2025, vinda de Miami, um dia após a emissão da ordem de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A chegada ao Aeroporto de Fiumicino coincidiu com a emissão de um Alerta Vermelho internacional, o que, segundo a Corte, demonstrou sua intenção de evitar a Justiça brasileira.

Na última quinta-feira (22/8), o STF condenou Zambelli, por 9 votos a 2, a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto, além da perda do mandato, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Ela foi acusada de perseguir, armada, o jornalista Luan Araújo, apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Essa foi a segunda condenação da deputada por um colegiado do Supremo. Em decisão anterior, a Primeira Turma condenou Zambelli a 10 anos e 8 meses de prisão por participação na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023, e pela inserção de documentos falsos na plataforma.

Apesar de ter contas bloqueadas, tanto ela quanto o marido, a Justiça italiana considerou que as limitações financeiras não afastam o risco de fuga. O tribunal destacou que Zambelli já declarou poder contar com apoio externo de “pessoas ricas e influentes”, o que garantiria condições de tentar escapar novamente.

Diante desse contexto, a Corte concluiu que a parlamentar deve permanecer presa preventivamente na Itália até o fim do processo de extradição.