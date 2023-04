Justiça manda internar adolescente de 14 anos que tinha itens nazistas em casa

Redação AM POST

A Justiça do Rio Grande do Sul mandou internar nesta quinta-feira, 13, um adolescente de 14 anos suspeito de planejar um ataque a uma escola de Maquiné, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Materiais nazistas foram encontrados na casa dele.

A determinação foi para que o adolescente fosse encaminhado à Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase). A decisão é da juíza Conceição Aparecida Canho Sampaio, da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Osório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A juíza também determinou a prisão preventiva dos pais do adolescente. Os itens encontrados na casa da família foram bandeiras, símbolos nazistas, fotos de Hitler e Mussolini, além de facas, fardas e um simulacro de arma de fogo.

Os processos tramitam em segredo de Justiça. No caso dos pais, a investigação vai seguir para a Vara Criminal da Comarca de Osório. A tramitação do processo do adolescente ficará no Juizado da Infância e Juventude.

No entendimento da investigação, os pais do adolescente tinham conhecimento dos planos do filho e, por isso, foram indiciados pelos crimes de corrupção de menores, associação criminosa e racismo em razão do material alusivo ao nazismo encontrado na residência.