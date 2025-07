Justiça mantém prisão preventiva do rapper Oruam no Rio de Janeiro

Notícias do Brasil – A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão preventiva do rapper Oruam, de 24 anos, após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (23), na Central de Custódias de Benfica, na Zona Norte da capital fluminense. O artista, cujo nome verdadeiro é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, é filho do traficante Marcinho VP, e responde por uma série de acusações, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, desacato e dano ao patrimônio público.

A prisão foi decretada na última terça-feira (22), após Oruam se envolver em uma confusão com agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), durante uma operação realizada nas proximidades de sua residência, no bairro do Joá, zona nobre do Rio. Durante a ação, ele teria agido com violência e desacato contra os policiais.

Antes de se entregar à polícia, o cantor publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas aos fãs: “Vou me entregar, tropa. Não sou bandido, valeu?”. A Polícia Civil afirma, no entanto, que essa não foi a primeira vez que indivíduos ligados ao Comando Vermelho (CV) foram flagrados na casa do artista.

O secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, confirmou que Oruam será formalmente indiciado por ligação com a facção criminosa. Outro homem, identificado como Pablo Ricardo da Silva de Morais, também foi preso durante a operação e enfrenta acusações semelhantes.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária foi procurada para informar se o rapper está detido em cela individual no Complexo de Bangu, mas ainda não houve confirmação oficial.