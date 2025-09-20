A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Justiça nega prorrogar patente de substância de caneta emagrecedora

Decisão autoriza terceiros a produzir medicamento à base de liraglutida.

Por Fernanda Pereira

20/09/2025 às 06:24 - Atualizado em 20/09/2025 às 06:26

Primeiras canetas emagrecedoras produzidas no Brasil chegam às farmácias na segunda-feira

Foto: Divulgação

Notícias do Brasil – Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) decidiu, nesta sexta-feira (19), que terceiros estão autorizados a produzir medicamentos à base de liraglutida, princípio ativo presente em canetas que combatem a obesidade e o diabetes tipo 2, como o Saxenda.

A decisão rejeitou o pedido da farmacêutica Novo Nordisk, que buscava a prorrogação da patente da substância (PI0410972-4). Com isso, o tribunal atendeu à solicitação do Instituto Nacional ddecisãoa Propriedade Industrial (INPI) para suspender  de primeira instância que havia estendido a proteção.

Leia mais: Dieta para pré-diabetes: o que comer, o que evitar e como montar um cardápio saudável

Segundo o INPI, a medida é importante diante do risco de desabastecimento e segue o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que em 2021 declarou inconstitucional a prorrogação automática de patentes, fixando o prazo máximo em 20 anos a partir do depósito. Para o instituto, a decisão reforça a segurança jurídica, a livre concorrência e o acesso da população a medicamentos mais acessíveis.

Em nota, a Novo Nordisk disse estranhar a posição do INPI, alegando que o órgão extrapolou sua função técnica ao se pronunciar sobre riscos de desabastecimento, tema de competência da Anvisa. A empresa afirmou ainda que o instituto deve manter o foco no exame legal de patentes e na promoção de um ambiente favorável à inovação.

