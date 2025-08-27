A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Justiça proíbe Facebook e Instagram de aceitar conteúdo de crianças sem autorização judicial

Liminar determina que redes do Meta não publiquem material produzido por trabalho infantil; multa diária chega a R$ 50 mil.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 19:00

Ver resumo
PL 2628/2022 adultização crianças redes sociais

Foto: Getty Images

Notícias do Brasil – A Justiça do Trabalho determinou nesta quarta-feira (27/8) que as redes sociais Facebook e Instagram, controladas pela Meta, não aceitem produção de conteúdo digital realizada por crianças e adolescentes sem prévia autorização judicial. O descumprimento da decisão implicará multa de R$ 50 mil por dia.

PUBLICIDADE

A liminar foi concedida pela juíza Juliana Petenate Salles, atendendo a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A juíza ressaltou que expor crianças e adolescentes na internet para fins lucrativos, sem avaliação das condições de trabalho artístico, gera “riscos sérios e imediatos”, incluindo exploração sexual, erotização, adultização e contato com bebidas alcoólicas e jogos de azar.

Leia mais: Câmara aprova projeto contra a adultização de crianças nas redes sociais

PUBLICIDADE

Os procuradores do Trabalho destacaram que a medida não busca impedir a participação artística de menores, mas assegurar que ela ocorra dentro dos limites legais e com proteção adequada. “As plataformas digitais se beneficiam com a monetização de influenciadores mirins e mantêm conduta omissa ao não adotar o devido dever de diligência, fugindo de sua responsabilidade na prevenção dessas violações”, afirmaram.

Na ação, o MPT e o MP-SP pedem a condenação da Meta ao pagamento de R$ 50 milhões por danos morais coletivos, além da implementação de medidas de controle, como filtros e sistemas que identifiquem conteúdos com participação de menores sem autorização judicial. Também solicitam que a proibição ao trabalho infantil seja incluída nas políticas de segurança das plataformas.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

TCU rejeita tentativa de barrar obras da BR-319 e garante continuidade do projeto no Amazonas

O trecho em questão é apontado como o mais complexo devido às condições geográficas e ambientais.

há 5 minutos

Manaus

David Almeida acompanha entrega de pulseiras do #SouManaus Passo a Paço 2025 e alerta contra venda ilegal

Prefeitura reforça alerta contra a venda ilegal de pulseiras e aposta na solidariedade para arrecadar alimentos.

há 19 minutos

Brasil

STF derruba regra que impedia casados e pais de ingressar em cursos militares

Decisão unânime passa a valer para novos processos seletivos das Forças Armadas.

há 20 minutos

Mundo

Carreata do presidente Milei é alvo de pedradas durante evento de campanha na Argentina

Os relatos são de que pessoas infiltradas começaram a arremessar pedras e outros objetos.

há 39 minutos

Manaus

Willace, filho de Wallace Souza, detona senador Eduardo Braga e promete campanha contra sua reeleição: “canalha, covarde”

Apresentador fez desabafo em um podcast.

há 44 minutos