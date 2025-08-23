Justiça reduz pena de empresário Thiago Brennand condenado por estupro

Notícias do Brasil – O empresário Thiago Brennand, preso desde abril de 2023 e condenado por estupro de uma mulher, teve sua pena reduzida em dois anos pela Justiça de São Paulo. Além da redução, ele foi condenado a pagar R$ 100 mil de indenização à vítima. Atualmente, Brennand cumpre sua pena na Penitenciária II de Tremembé, no interior paulista, conhecida popularmente como a “cadeia dos famosos”.

A primeira condenação ocorreu em setembro de 2024, em primeira instância, quando Brennand recebeu pena de 10 anos e seis meses em regime fechado pelo crime de estupro cometido contra uma norte-americana em julho de 2021. Tanto a defesa do réu quanto a da vítima recorreram, e a decisão final foi proferida pelos desembargadores Moreira da Silva, Marcelo Gordo e Xisto Albarelli Rangel Neto, da Vara do Foro Central Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Paulo.

O empresário é alvo de vários processos criminais, incluindo denúncias por crimes sexuais, lesão corporal, cárcere privado e corrupção de menor. Em outro processo, Brennand foi condenado a mais um ano e oito meses de prisão em regime semiaberto por agredir a modelo Helena Gomes em uma academia de luxo no Shopping Iguatemi, na zona oeste da capital.

Além disso, uma massagista brasileira denunciou ter sido estuprada e perseguida pelo empresário em 2022. Pelo crime, Brennand recebeu oito anos de prisão em regime inicial fechado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Em casos anteriores, ele também foi acusado de gravar abusos e ameaçar divulgar os vídeos na internet, em um episódio ocorrido em 2016 na cidade de São Paulo.

A redução da pena e a determinação de indenização mostram o andamento dos recursos dentro do sistema judiciário, mas a decisão ainda gera controvérsia devido à gravidade dos crimes cometidos. Especialistas em direito penal observam que a redução ocorreu dentro das regras da legislação brasileira, mas questionam o impacto simbólico da diminuição da pena para vítimas de crimes sexuais.

O caso de Thiago Brennand é considerado um dos mais midiáticos envolvendo empresários em São Paulo, unindo denúncias graves de violência sexual, agressão física e perseguição a mulheres. As decisões judiciais refletem a complexidade dos processos criminais de alta repercussão e a importância de manter a transparência nas condenações e nos recursos dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo.