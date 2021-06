Justiça vai leiloar bens da igreja de Valdemiro Santiago para quitar dívida

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

A Justiça de São Paulo vai leiloar os bens da Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago, para pagar uma dívida de R$ 39 mil em aluguéis. As informações são da Folha de S. Paulo.

A igreja alugou um imóvel em Guarulhos (SP) em maio de 2017 para a família de um pastor. No entanto, em dezembro do mesmo ano, a igreja deixou de fazer os pagamentos. A família do pastor permaneceu no imóvel até novembro de 2020, após sofrer um despejo.

Continua depois da Publicidade

O imóvel tinha uma dívida total de R$ 109 mil, mas R$ 70 mil foram pagos pela penhora das contas bancárias da Igreja Mundial. O valor restante será pago com um leilão de painéis LED da instituição religiosa, cujo valor é de cerca de R$1,2 milhão. A Igreja Mundial tentou adiar o pagamento da dívida, com a alegação de ter diminuído o valor de dízimos, por causa da pandemia da Covid-19.