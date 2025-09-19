Ladrão passa mal e morre em delegacia após ser preso por roubo

Notícias do Brasil – Um homem não identificado morreu após passar mal dentro da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), no Distrito Federal, nesta quinta-feira (18/9). Ele havia sido preso momentos antes, suspeito de cometer roubos em residências de Arniqueira. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada por moradores que relataram a presença de dois homens invadindo casas na região.

De acordo com a PMDF, um dos suspeitos foi capturado e conduzido à delegacia para o registro da ocorrência. Enquanto aguardava no local, o homem reclamou de falta de ar e desmaiou. Os policiais iniciaram manobras de ressuscitação e solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros Militar.

Equipes do Samu e do CBMDF chegaram à unidade policial e deram continuidade ao atendimento, mas não conseguiram reanimá-lo. O óbito foi declarado dentro da delegacia. A PMDF lamentou o ocorrido e informou que o outro suspeito apontado pelos moradores permanece foragido.

As informações iniciais indicam que a ocorrência começou com o chamado da comunidade, que relatou invasão de domicílios em Arniqueira. A captura do homem e sua condução até a 21ª DP ocorreram sem registro de novos incidentes, até o momento em que ele apresentou mal-estar súbito nas dependências da unidade.

A corporação não divulgou detalhes sobre a identidade do detido nem sobre possíveis causas do mal-estar, limitando-se a confirmar a sequência dos fatos: prisão, condução, queda de consciência e tentativas de reanimação pelas equipes de segurança e saúde. As diligências seguem para localizar o comparsa e esclarecer as circunstâncias do caso.