Ladrão tem pênis e perna amputados em acidente durante furto

Notícias do Brasil – Neste domingo (21/9), um homem teve a perna esquerda e o órgão genital amputados após se envolver em um acidente de trânsito em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina.

O incidente ocorreu por volta das 8h na Rua Etelvina Maciel, no bairro São Pedro, durante uma tentativa de fuga após o furto de uma motocicleta.

De acordo com a Polícia Militar, a central recebeu denúncias sobre dois homens que haviam roubado a motocicleta em frente a uma residência e estavam se dirigindo ao bairro.

Minutos depois, uma nova chamada informou que a moto colidiu contra um carro nas proximidades da Agriter.

A gravidade do acidente resultou em amputações significativas para o autor do furto, que foi socorrido e levado a um hospital da região.

A identidade do homem não foi divulgada. A polícia segue investigando o caso, buscando identificar o segundo envolvido no furto e apurar as circunstâncias do acidente.

Esse episódio levanta questões sobre a segurança na região e o impacto da criminalidade nas comunidades locais. A Polícia Militar reitera a importância da colaboração da população na denúncia de atividades suspeitas, visando aumentar a segurança e prevenir crimes semelhantes.