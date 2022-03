Laís é a nona eliminada no paredão do ‘BBB22’, com 91,25% dos votos, e entra para top 10 de rejeições

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Laís foi a nona eliminada no paredão do “Big Brother Brasil 22”, com 91,25% dos votos. A disputa pela eliminação do “BBB22” desta terça-feira (22) tinha ainda Douglas Silva (4,48%) e Eliezer (4,27%).

A porcentagem dos votos recebidos pela médica é a décima maior da história do programa. Ela foi a primeira da edição a entrar para o top 10. Karol Conká, do “BBB21”, ainda está no topo, com 99,17%.

//twitter.com/bbb/status/1506462861199036421?s=20&t=SUsUxDWYqYpg_p_tpuAuHQ

O paredão foi formado neste domingo (20). Laís foi a escolhida pelo líder da semana, Arthur Aguiar.

Com direito a um contragolpe, a médica indicou Douglas. Eliezer completou a trio por ser o mais votado da casa, indicado por seis participantes.

Gustavo, que tinha sido escolhido para o paredão ainda na quinta-feira (17) pelos participantes já eliminados do programa, conseguiu escapar na prova bate-volta.

Fonte: G1