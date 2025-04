Lançamento do livro “Virando Páginas” celebra a força feminina

Notícias do Brasil – São Paulo será o cenário de um evento especial no próximo dia 30 de abril, às 18h, com o lançamento do livro “Virando Páginas”, realizado pelo movimento Virada Feminina, no Auditório Franco Montoro, localizado no Palácio 9 de Julho.

Liderado por Marta Lívia Suplicy e pela deputada estadual Maria Lúcia Amary, o movimento convida o público a participar de uma noite de celebração da superação e força das mulheres. A obra reúne histórias reais e inspiradoras de mulheres que enfrentaram adversidades e reconstruíram suas vidas, enfrentando uma sociedade que ainda marginaliza o papel feminino.

Entre os destaques do livro está a trajetória de Cileide Moussallem, presidente da Virada Feminina no Amazonas e CEO do Portal e TV CM7 Brasil, um dos maiores veículos de comunicação da região Norte. Cileide compartilha sua jornada como empresária e defensora do empoderamento feminino, inspirando outras mulheres a conquistarem autonomia financeira e emocional.

Mais do que uma coletânea de histórias, “Virando Páginas” é um manifesto de empoderamento feminino, com reflexões sobre autoestima, resiliência e o papel da mulher na sociedade contemporânea.

Entrada gratuita e aberta ao público

A entrada é gratuita e o evento é aberto a todos que desejam apoiar a causa da valorização feminina. A organização reforça o convite a pessoas de todas as idades e gêneros, para que participem dessa noite de inspiração e conexão.